Украинского посла вызвали в МИД Армении из-за комментария Киева по конфликту с Азербайджаном

Посла Украины принял заместитель министра иностранных дел Армении.

14 июля МИД Армении пригласило посла Украины в республике Ивана Кулебу, которого принял заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Шаварш Кочарян представил украинскому дипломату оценку МИД РА в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел также рассказал послу о «начатых азербайджанскими вооруженными силами с 12-го июля нарушениях режима прекращения огня» на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также о «последовательных целенаправленных обстрелах гражданской инфраструктуры и мирного населения» со стороны Азербайджана.

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Напомним, МИД Украины выразило глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, результатом чего стало совершение 12 июля артиллерийских обстрелов на Товузском направлении.

«Призываем стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжение поиска путей мирного разрешения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884, принятых в 1993 году», - говорится в комментарии.

При этом сказано, что украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации «на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах».

Как сообщал УНИАН, 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия, были человеческие потери.

По данным оборонного ведомства Азербайджана, территория этой страны была обстреляна из артиллерийских установок, что повлекло боевые действия на этом направлении.

Как заявили в Минобороны Азербайджана, потери зафиксированы с обеих сторон. "Подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии. В результате принятых мер противнику был нанесен удар, и он был отброшен назад, понеся потери. В ходе боев двое военнослужащих азербайджанской армии погибли и пятеро получили ранения", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, Министерство обороны Армении утверждает, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь государственную границу на внедорожнике, но вернулась на свои позиции после предупреждения.

Армянские военнослужащие открыли огонь и ликвидировали нескольких бойцов с другой стороны. О потерях со своей стороны Армения не сообщает. По версии Минобороны Армении, пострадали только силы Азербайджана.

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