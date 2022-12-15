Семь депутатов Южноукраинского горсовета не поддержали обращение для решения вопроса деятельности запрещенных пророссийских партий.

Николаевские военные, которые воюют на Запорожском направлении, высказали возмущение по поводу того, что семь депутатов Южноукраинского горсовета не поддержали обращение для решения вопроса деятельности запрещенных пророссийских партий. Военные призвали обменять депутатов, 5 из которых до того являются работниками Южноукраинской АЭС, на военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видеообращение военных.

"В нашем подразделении много ребят из нашего славного региона. Вознесенск, Южноукраинск, Новая Одесса, Очаков, Николаев. Мы сейчас воюем на Запорожском направлении. Отбиваем атаки врага и надеемся, что вскоре мы освободим Токмак, Мариуполь, Мелитополь, Энергодар. Энергодар, кстати, очень важная точка, потому что нужно лишить Российскую Федерацию возможности шантажировать весь цивилизованный мир ядерным шантажом. Мы помним начало войны. У врага был такой же замысел относительно Южноукраинской АЭС. Но наши ребята отбили их ценой собственной жизни. Дали бой под Вознесенском и не позволили врагу захватить Южноукраинске АЭС", - рассказали военные.

Видео дня

Они также отметили, что семь депутатов Южноукраинского горсовета не поддержали обращение для решения вопроса деятельности запрещенных пророссийских партий.

"К сожалению, известия из дома, которые мы слышим, нас не очень радуют. Они вызывают беспокойство. Мы слышали, что во время голосования в Южноукраинске ряд депутатов отказались голосовать за законопроект, который позволяет вычистить всю эту нечисть из ОПЗЖ и других пророссийских партий. Не знаю, что сказать по этому вопросу. Все ребята в отчаянии. Почти год войны. Почти год мы воюем и не видели свои семьи. Многие из наших побратимы погибли. Но кому еще неясно, что враг, планируя нападение, опирался не только на свои вооруженные силы, и на предателей, которые среди нас. У ребят было много идей, но мы против насилия. По крайней мере необоснованного. Поэтому предлагаем этих "любителей русского мира" обменять на наших ребят, которые в плену: и наши ребята вернутся домой, и эти лица наконец получат родную гавань", - говорится в видео.

В завершении обращения, военные назвали фамилии депутатов, которые отказались голосовать за и призвали их помнить о том, что солдаты вернутся домой.

Как известно, ранее стали известны фамилии тех, кто воздержались или не голосовал за обращение, которым Южноукраинска городской совет просит решить вопросы деятельности запрещенных пророссийских партий, часть представителей которых оказались предателями и коллаборационистами: Аркатов Дмитрий - депутат от "ОПЗЖ", Губа Вячеслав - депутат от "ЕС", Жебет Александр - депутат от "ЕС", Москаленко Андрей - депутат от "ОПЗЖ", Цкая Жанна - депутат от "Пропозиция", Савастру Анжела - депутат от "ОПЗЖ", Шикерская Вера - депутат от "ОПЗЖ".

После этого начальник Вознесенской районной военной администрации Сергей Шурабура обратился к руководителям предприятий, где работают депутаты Южноукраинского городского совета, которые воздержались или не голосовали за обращение, когда их коллеги попросили поддержать законопроект, который предоставит законные основания запретить деятельность пророссийских партий на местном уровне. Он просит, чтобы этих людей освободили от занимаемых должностей.