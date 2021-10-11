Алексей Арестович отметил, что статью Медведева надо оценивать не "исторически, а психоаналитически".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью об Украине. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в ответ потроллил российского политика, напомнив о его "умопомрачительной" карьере.

Соответствующий пост Арестович опубликовал в Facebook.

"Гражданин Медведев, проделавший головокружительный путь от президента РФ до заместителя секретаря, разразился статьей про Украину. Балалайка все та же - "внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, неопределившийся народ, фашисты". На традиционный русскый вопрос "Что делать?" Дмитрий Анатольевич отвечает "…а ничего. Будем терпеть". Сразу становится понятным - кто виноват", - написал спикер в ТКГ.

По его мнению, опусом Медведева должны заниматься психоаналитики, ведь российским политикам постоянно мерещится внешнее управление и его "призрак вечно присутствует в спальнях московских го-сударей и, кажется, в любой момент может выбраться из шкафа", а "византийский орел неотвратимо мутировал на болотистой московской почве".

При этом Арестович напомнил, что "московское го-сударство" было создано извне и не имеет прошлого, в которое постоянно смотрит, но там лишь Русь-Украина, а "начиная с Бориса Годунова, все московские го-судари - нелегальны. А многие и нелегитимны".

Также спикер в ТКГ посоветовал российской власти посмотреть в будущее и предложил психологическую помощь.

Как ранее сообщал УНИАН, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил высказаться о переговорах с Украиной. Политик считает, что украинская власть является "необразованной", а потому переговоры он называет "бессмысленными".

Автор: Анастасия Горбачева