Депутаты допустили рассмотрение парламентом предложений Зеленского к закону О государственной службе.

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание на следующей неделе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили депутаты от «Слуги народа» Александр Качура и Евгения Кравчук.

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Депутаты допустили рассмотрение парламентом предложений президента Владимира Зеленского к закону о государственной службе.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе Рада соберется на внеочередное заседание. Во вторник или среду. Надо будет проголосовать за законопроект о госслужбе с учетом предложений президента, чтобы разблокировать работу министерства энергетики и выплату зарплат", – отметила Кравчук.

Качура уточнил, что заседание планируют на 12:00.

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Автор: УНИАН