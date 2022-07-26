Украина ценит осуждение Уругваем агрессии РФ и поддержку украинского государства в международных организациях, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Уругвай ввести санкции против Российской Федерации.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

"Провел первый в истории украинско-уругвайских отношений разговор с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу. Ценим осуждение агрессии РФ, поддержку Украины в международных организациях. Призвал Уругвай, как и других партнеров в Латинской Америке, вводить санкции против агрессора", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 18 июля Владимир Зеленский призвал Бразилию присоединиться к санкциям против России.

24 июля президент Украины назвал важнейшую задачу граждан украинского государства - беречь единство и работать вместе на победу над РФ, которая осуществила полномасштабное вторжение рано утром 24 февраля.

Справка. Уругвай - это государство, которое находится в юго-восточной части Южной Америки. Эта страна граничит с Аргентиной и Бразилией.

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