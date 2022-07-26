Президент Украины Владимир Зеленский призвал Уругвай ввести санкции против Российской Федерации.
Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.
"Провел первый в истории украинско-уругвайских отношений разговор с президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу. Ценим осуждение агрессии РФ, поддержку Украины в международных организациях. Призвал Уругвай, как и других партнеров в Латинской Америке, вводить санкции против агрессора", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 18 июля Владимир Зеленский призвал Бразилию присоединиться к санкциям против России.
24 июля президент Украины назвал важнейшую задачу граждан украинского государства - беречь единство и работать вместе на победу над РФ, которая осуществила полномасштабное вторжение рано утром 24 февраля.
Справка. Уругвай - это государство, которое находится в юго-восточной части Южной Америки. Эта страна граничит с Аргентиной и Бразилией.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Резников сказал, что нужно сделать для работы американских истребителей F-16 в Украине
- Полковник ВСУ сказал, грозит ли Николаеву оккупация
- Офицер ВСУ спрогнозировал феерическую победу в войне с Россией