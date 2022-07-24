Глава государства напомнил, что 28 июля впервые будет отмечаться День украинской государственности.

Беречь единство и работать вместе на победу - это важнейшая национальная задача.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении в конце 151-го дня войны.

"Беречь единство сейчас и работать вместе на победу - это важнейшая национальная задача, которую все мы обязательно выполним. А значит, сможем сделать то, что не удавалось сделать раньше предыдущим поколениям. Это касается и нашей защиты в этой войне за независимость, и нашего движения в Европу, до полноправного членства в ЕС, и нашей способности стать одной из самых современных государств мира",- подчеркнул он.

По его словам, нет сейчас тех, кто в этом сомневался бы. "Есть только те, кто спорит, как этого достичь. Это будет. Это признак веры в Украину – не только нашей собственной веры", - добавил он.

Зеленский отметил, что даже оккупанты признают, что Украина победит - они постоянно об этом рассказывают своим близким, когда связываются с ними.

Президент подчеркнул, что завтра начинается "важная неделя", когда впервые будет отмечаться День украинской государственности - 28 июля.

"Во время такой жестокой войны, на шестом ее месяце. После восьми лет войны на Донбассе. Но отметим. Несмотря на все. Потому что украинцев не сломать. Лишь те, кто абсолютно не знает правды истории и совершенно не ощущает ее смысл, могли принять решение атаковать нас после всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за века. Украинцы никогда не отдадут своей независимости ",- подчеркнул президент Украины.

Зеленский призвал не расслабляться и делать все, чтобы нанести врагу как можно больше потерь и чтобы собрать для Украины как можно больше поддержки.

"На этой неделе будут важные визиты наших партнеров, будут важные переговоры, а самое главное – будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии и в экономике", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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