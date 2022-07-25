Президент Украины Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и назначил Виктора Хоренко.
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
В указах не указаны причины кадровых изменений.
Напомним, Григория Галагана назначили командующим ССО украинской армии 25 августа 2020 года.
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