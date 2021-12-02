Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к парламенту заявил, что Украина не вернет Донбасс и не остановит войну на Донбассе без прямого диалога с РФ.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил позицию о необходимости прямого диалога с Россией, чтобы прекратить войну на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в прямом эфире программы "Право на владу" в четверг вечером.

"Мы не боимся (потерять власть из-за такой позиции - УНИАН). Кажется, мы уже почувствовали. Когда-то там были "красные" линии. Был когда-то исторический момент, когда мы только пришли к власти, когда можно было сдвинуть эти мертворожденные Минские договоренности. Тогда мы, честно говоря, не решились. Мы тогда были не готовы к этим массовым протестам и прочему. Потом мы погрузились в эти Минские договоренности. Все понимают, что нет там никакого движения. Мы сделали действительно все, что могли: КПВВ открыли, разведение сделали необходимые, обмены пленными. Это тоже все важно, но это не то, чего ждут большинство людей, поскольку они хотят видеть истинное движение. И мы хотим подчеркнуть, и президент уже отметил, что прямые переговоры - это, в том числе решительный шаг к этому. Почему? Потому что Россия всегда пытается избежать этого, они говорят, что садитесь сначала с этими непризнанными главарями, мол, они - сторона конфликта", - пояснил Арахамия.

Он подчеркнул, что несмотря на задокументированные факты поддержки Россией боевиков и того, что она является стороной конфликта, РФ это "пытается сделать дипломатично таким образом, что они якобы не сторона".

"Поэтому прямой вызов на переговоры - это фактически и является признанием того, что они сторона", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в своем ежегодном послании к парламенту заявил, что Украина не вернет Донбасс и не остановит войну на Донбассе без прямого диалога с РФ.

Президент подчеркнул, что Украина действует не для международных партнеров, а потому, что это нужно ей. "И давайте поставим в этом вопросе точку. Просто и честно. И поймем: все мы не вернем Донбасс без прямого диалога с РФ. Итак, или давайте сделаем это. Или давайте не делать вид, что мы хотим действительно вернуть все свои территории. Решать нам", - подчеркнул он.

Автор: Леся Лещенко