В РФ разные "непонятные актеры уже думают о переделе власти", предупредил советник главы Офиса президента Украины.

В РФ начался внутренний хаос, диктатор Владимир Путин потерял контроль, и власть пытался перехватить секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В России во главе хрупкой системы власти появляется слабый лидер, и это переворачивает тезис тех, кто считал, что война должна закончиться поражением Украины, сказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в интервью Corriere della Sera.

По его словам, это связано с тем, что в РФ разные "непонятные актеры уже думают о переделе власти", и ядерные арсеналы находятся под угрозой.

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"…Сейчас начался внутренний хаос. Путин потерял контроль, король голый. Поэтому демократический мир должен понять, что он больше не тот партнер, с которым можно вести переговоры", - добавил собеседник.

Подоляк добавил, что в России есть заговорщические группы. Кроме того, советник главы ОП сообщил, что в критической фазе с частной военной компанией "Вагнер" Николай Патрушев "попытался перехватить власть, но это не нравится всей номенклатуре".

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В РФ члены ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроили мятеж 24 июня якобы из-за того, что кадровые российские военные нанесли удар по их тыловому лагерю. Наемники смогли взять под контроль два города - Ростов-на-Дону и Воронеж, сбили военный самолет и несколько вертолетов и выдвинулись в сторону Москвы.

Бунт "Вагнера" резко завершился в тот же день, когда и начался, после телефонной беседы Пригожина с ведома Владимира Путина с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенко. Наемникам дали гарантии безопасности, и они могут отправиться на беларускую территорию.

По мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, Пригожину надо добраться в Центральную Африканскую Республику, и там он надеется "пересидеть" российского диктатора.

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