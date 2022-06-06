Президент Украины отметил, что у него достаточно возможностей, чтобы довести все до позитивного результата.

Президент Владимир Зеленский оценил введение визового режима с Российской Федерацией. Он считает, что такое решение неплохая идея.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии журналиста.

По его словам, данную идею необходимо довести до позитивного результата.

"Я считаю, что то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан, - ред.) - это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до позитивного для украинцев результата", - указал Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 февраля Владимир Зеленский рассказал, рассматривается ли возможность внедрения Украиной визового режима для граждан из Российской Федерации.

"У меня есть много предложений от нашей команды по этапам реакции. Они связаны со следующими шагами Российской Федерации", - отметил тогда президент.

А уже 25 мая президент Украины поддержал введение визового режима с Российской Федерацией. Лидер государства положительно отреагировал на соответствующую петицию. Также он поблагодарил всех граждан Украины, которые подписывали эту петицию, за их активную позицию.

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