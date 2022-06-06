Украина должна прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, убежден Зеленский.

Владимир Зеленский впервые высказался о скандале вокруг российского публициста Александра Невзорова, который попросил предоставить ему украинское гражданство.

"Я знаю, что он [Невзоров] хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. У нас был об этом разговор, он есть в списках", - сказал президент Украины для Суспільне.

Заметим, что Зеленский не сказал, что Невзоров уже получил украинское гражданство, в то время, как сам журналист подтвердил, что уже якобы получил такую ценность.

Украина должна прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, убежден Зеленский.

"Если мы можем шатать Россию, то нужно это делать. Я считаю, что это наше оружие также - люди, любого гражданства, которые выступают за Украину", - добавил президент.

Отметим, что Невзоров был депутатом Госдумы РФ. Он объяснил, зачем ему украинский паспорт. Более того, публицист предположил, какая судьба ждет его российское гражданство.

Известная блогерша Янина Соколова назвала Невзорова "единственным искренним россиянином в отношении Украины".

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