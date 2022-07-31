В программе визита спикера речь не идет о запланированной поездке на Тайвань.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в Азию. В рамках турне она посетит ряд стран, но все же не полетит на Тайвань на фоне угроз Китая.

Об этом Пелоси сообщила в Twitter.

"Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую преданность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности", - заявила Пелоси.

В то же время пресс-служба Пелоси опубликовала программу ее азиатского турне. Отмечается, что спикер посетит Малайзию, Южную Корею, Сингапур и Японию. О визите на Тайвань речь не идет.

Напомним, что вчера спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в Азию с рабочими визитами. Сообщалось. что она, вероятно, наведается в Тайвань, несмотря на крайне негативную реакцию Китая. За полетом Пелоси следили более 50 тысяч человек.

Дебаты вокруг визита Пелоси на Тайвань и реакция Китая

Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявляла, что намерена посетить Тайвань после 1 августа. Американские издания Bloomberg и NBC со ссылкой на источники сообщали, что 29 июля стартует турне официальной делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси странами Азии. Ожидаются визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань пока указан как "предварительный".

О том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись дебаты. Это связано с ростом обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократического Тайваня.

Члены Конгресса от обеих партий призывают Пелоси не отказываться от визита, говоря о том, что отказ из-за протестов Китая будет равносилен уступке Пекину.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань. Накануне Чжао Он, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, заявил, что Пекин "твердо возражает" против возможного визита.

Джо Байден не поддержал идею Пелоси. Он сказал, что Министерство обороны США против посещения Тайваня американскими официальными лицами.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - сказал он журналистам в среду вечером.

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