Китай угрожал США решительным ответом, если официальные лица решатся на этот визит.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в Азию с рабочими визитами. Вероятно, она наведается в Тайвань, несмотря на крайне негативную реакцию Китая. Несколько минут назад борт с Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Охраняет спикера ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган". Вероятно, Пелоси полетит в Тайвань, как и планировала. Однако этот визит вызвал крайне негативную реакцию Китая. Власти страны публично пригрозили США непредсказуемыми последствиями.

На фоне вероятного визита Пелоси на остров Китай перебрасывает военную технику для учений в провинцию Фуцзянь, которая граничит с Тайванем. Кстати, Пелоси и ее пресс-служба все еще не подтверждают, состоится ли этот визит.

На время публикации за полетом Пелоси следят более 46 тысяч человек.

Дебаты вокруг визита Пелоси на Тайвань и реакция Китая

Как сообщалось ранее, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявляла, что намерена посетить Тайвань после 1 августа. Американские издания Bloomberg и NBC со ссылкой на источники сообщали, что 29 июля стартует турне официальной делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси странами Азии. Ожидаются визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань пока указан как "предварительный".

О том, следует ли Пелоси посетить Тайвань, развернулись дебаты. Это связано с ростом обеспокоенности по поводу того, что Пекин может пойти на военные действия против демократического Тайваня.

Члены Конгресса от обеих партий призывают Пелоси не отказываться от визита, говоря о том, что отказ из-за протестов Китая будет равносилен уступке Пекину.

Китай заявлял, что ответит "решительными мерами" если Пелоси отправится на Тайвань. Накануне Чжао Он, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, заявил, что Пекин "твердо возражает" против возможного визита.

Джо Байден не поддержал идею Пелоси. Он сказал, что Министерство обороны США против посещения Тайваня американскими официальными лицами.

"Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея", - сказал он журналистам в среду вечером.

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