Визит индийского премьер-министра состоится впервые за 30 лет установления дипломатических отношений с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди, визит которого в Киев ожидается в ближайшее время, планируют обсудить возможность решения конфликта с РФ.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду заявил, что на этой неделе во время своего визита в Киев "поделится мыслями" про мирное решение конфликта между Украиной и Россией.

"В среду Моди отправился в Польшу и в пятницу посетит Киев, что станет первым визитом индийского премьер-министра в Украину с момента установления дипломатических отношений 30 лет назад", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что визит Моди в Украину состоится через несколько недель после его визита в Москву, во время которого он упрекнул российского лидера Владимира Путина в полномасштабном вторжении в Украину, которое началось в феврале 2022 года.

Моди также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом месяце во время саммита "Большой семерки" в Италии.

"Как друг и партнер, мы надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион", - заявил Моди перед своим отъездом.

Reuters пишет, что Индия неоднократно призывала Украину и Россию использовать диалог и дипломатию для решения своих разногласий.

"Двухдневный визит Моди в Россию в прошлом месяце совпал с летальным ударом по детской больнице в Киеве, после чего он сказал Путину, что смерть невинных детей была мучительной и ужасной, и призвал к решению конфликта. Украинские лидеры также выступили за то, чтобы Индия помогла восстановить разрушенную войной экономику страны", - говорится в публикации.

Война в Украине - позиция Индии

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада осудили Кремль и ввели антироссийские санкции. Индия была одной из стран, которые заняли нейтральную сторону и продолжили торговать со страной-агрессором.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл считает, что Индия планирует начать активное участие в войне в Украине

"Я думаю, что мы, скорее всего, услышим новости о более непосредственном участии Индии в делах Украины. Я благодарен за это. Я думаю, Индия хочет играть ответственную роль на глобальном уровне", - сказал Кэмпбелл в сенатском комитете по международным отношениям.

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