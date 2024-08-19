Это будет первая поездка Моди в Киев после начала полномасштабного вторжения России.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который недавно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, посетит Украину, сообщило министерство иностранных дел Индии в понедельник.

Как отмечает Reuters, это его первая поездка в страну после начала войны с Россией и примерно через месяц после встречи с президентом Владимиром Путиным в Москве.

Подробности поездки будут опубликованы позднее в тот же день, сообщило министерство иностранных дел. Ранее индийские СМИ сообщили, что в конце августа Моди может посетить Киев. Телеканал NDTV указывал, что визит главы правительства готовится на 23 августа. Газета Indian Express проинформировала, что премьер может на несколько часов заехать в Украину в День независимости 24 августа. Ожидается, что перед визитом в Киев он 21 августа посетит Польшу.

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Война в Украине - позиция Индии

Западные столицы ввели санкции против Москвы после ее вторжения в Украину в 2022 году, но дружественные страны, такие как Индия и Китай, продолжают торговать с ней.

Индия воздержалась от прямого обвинения России - за то, что Москва называет специальной военной операцией - и призвала соседей разрешить конфликт путем диалога и дипломатии.

США выразили обеспокоенность по поводу отношений Индии с Россией, особенно в то время, когда Вашингтон стремится укрепить связи с Нью-Дели в качестве потенциального противовеса усиливающемуся Китаю.

Нью-Дели стремится углубить свои отношения с Западом, сохраняя при этом связи со старым другом Россией.

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