Глава МИД Индии заявил, что планируется больше контактов с Россией и с Украиной.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, комментируя недавний визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, заявил, что это свидетельствует о планах более активно участвовать в войне в Украине. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление Кэмпбелла на слушаниях в Сенате.

"Я думаю, что мы, скорее всего, услышим новости о более непосредственном участии Индии в делах Украины. Я благодарен за это. Я думаю, Индия хочет играть ответственную роль на глобальном уровне", - сказал Кэмпбелл в сенатском комитете по международным отношениям.

Как пишет Reuters, посольство Индии в Вашингтоне, комментируя заявление Кэмпбелла, сослалось на пресс-брифинг министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара, на котором он сказал, что необходимо сделать больше для стимулирования переговоров по прекращению конфликта в Украине и что Индия - одна из немногих стран, поддерживающих контакты с обеими сторонами.

Видео дня

"Мы считаем, что должны быть более активными", - сказал Джайшанкар, добавив, что перед визитом в Москву Моди встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита G-7 в Италии.

"Я могу обоснованно ожидать, что будет больше контактов между нами и Украиной, а также между нами и Россией", - добавил он.

Индия и война в Украине

В июне премьер-министр Индии Моди встретился с президентом Украины Зеленским в Италии во время саммита G7. Они обсудили текущую ситуацию в Украине, при этом Моди подчеркнул важность "диалога и дипломатии".

В июле Моди посетил с визитом Москву - в тот день, когда российская ракета ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Президент Украины раскритиковал этот визит, назвав его "огромным разочарованием".

Недавно стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует отправиться в Киев в августе. Это будет его первый визит в Украину с начала широкомасштабного вторжения России в 2022 году.

Вас также могут заинтересовать новости: