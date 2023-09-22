После того, как комиссия предоставит свою рекомендацию, лидеры ЕС должны будут ее согласовать.

В следующем месяце Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского союза, вероятно, рекомендует начать серьезные переговоры о многолетнем процессе вступления Украины в блок. В то же время ЕК, как предполагается, потребует прогресса в некоторых приоритетных сферах, включая борьбу с коррупцией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники Bloomberg убеждены, что отказ от предоставления такой рекомендации был бы для ЕК признаком политической несостоятельности, учитывая условия, в которых сейчас живет Украина.

После того, как комиссия предоставит свою рекомендацию, лидеры ЕС должны будут ее согласовать. Это скорее всего, состоится на саммите в декабре. Источники говорят, что позиция по этому вопросу нескольких стран блока, к примеру Венгрии, не является предсказуемой.

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В случае одобрения рекомендации Украина перейдет к длительной процедуре завершения реформ и приведения законодательства в соответствие с законодательством ЕС. Это будет включать реформы в более чем 30 областях, включая верховенство права и экономику.

Никаких способов ускорения этой процедуры нет. Обычно этот процесс длится более 10 лет (по крайней мере, так случилось с Хорватией, последней страной, присоединившейся к блоку в 2013 году).

Издание отмечает, что начало переговоров о членстве укрепит позицию президента Украины Владимира Зеленского на фоне контрнаступления против России.

Вступление Украины в ЕС - это надо знать

В июне 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС. В октябре состоится саммит ЕС, во время которого ожидается оживленное обсуждение вопросов, касающихся расширения блока. К этому времени украинское правительство надеялось сделать все возможное для того, чтобы политическое решение начать переговоры о вступлении было принято.

Еврокомиссия дала Украине рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые должны быть воплощены для вступления в блок. По состоянию на середину июня, как отмечали в ЕС, Украина выполнила два из этих семи условий.

В середине августа в Кабмине заявили, что Украина до конца года не сможет на 100% выполнить все семь рекомендаций Еврокомиссии. Впрочем, там подчеркивали, что переговоры о присоединении к ЕС все равно должны начаться в декабре.

Накануне глава фракции "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что парламент принял уже 99,9% того, что требует Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины.

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