Одной из причин представитель Венгрии назвал "притеснения" венгерского нацменьшинства.

Венгрия может заблокировать будущие шаги Киева на пути к вступлению Украины в Европейский Союз. Такое заявление сделал политический советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан.

Как отмечает корреспондент "24 канала" из Брюсселя, одной из причин Балаш Орбан назвал "притеснения" венгерского нацменьшинства. По его словам, позиция Украины является "абсолютно неприемлемой". Он добавил, что венгерское правительство не поддержит расширение Европейского Союза до решения этой проблемы.

В то же время в Еврокомиссии говорят, что Украине необходимо достичь большего прогресса в этом вопросе.

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"Очевидно, что в некоторых областях есть прогресс. В других областях необходимо добиться большего прогресса, в том числе когда речь идет о меньшинствах. Необходимо также придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии, которую мы уважаем", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии Анна Пизонеро.

Она добавила, что Еврокомиссия работает над отчетами о прогрессе выполнения предоставленных кандидатам на вступление рекомендаций. Прогнозируется, что официальная оценка прогресса будет предоставлена в октябре.

Путь Украины в ЕС: что надо знать

В начале марта 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Тогда на подписании документа присутствовали президент Владимир Зеленский, спикер ВР Руслан Стефачук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Уже в конце июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС, а Еврокомиссия дала ряд рекомендаций по внедрению в Украине реформ.

В июне 2023 года в ЕС заявили, что Уркаина по состоянию на тот момент выполнила два из семи условий. Через два месяца в украинском правительстве подтвердили, что до конца года Украина все семь рекомендаций Еврокомиссии выполнить не сможет. Однако в Украине отмечают, что несмотря на это, переговоры о вступлении все равно должны начаться в декабре.

Примечательно, что 28 августа председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к приему новых членов до 2030 года. В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что блок сосредоточен не на датах присоединения тех или иных стран, а на очень тесном сотрудничестве с ними, чтобы подготовиться к присоединению новых членов к ЕС.

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