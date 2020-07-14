Главный санврач Ляшко рассказал, где будет реализовывать свои политические амбиции

Виктор Ляшко рассказал, будет ли идти в мэры Киева.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, будет ли баллотироваться в мэры Киева.

"Не знаю, есть еще 208-й округ в Черниговской области – там будут выборы народных депутатов. Возможно, там интересно будет реализовать свои политические амбиции", - сказал Ляшко в интервью изданию "Сегодня".

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"Я думаю, что там Ляшко точно будет в списках", - отметил Ляшко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе № 208 из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко. В мае Давыденко нашли в собственном офисе с огнестрельным ранением головы, пистолет находился рядом с ним.

Позже лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что будет баллотироваться на выборах в парламент в округе № 208.

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