"Все люди хотят": Олег Ляшко заявил о намерении идти в Раду по округу погибшего нардепа Давыденко

Центральная избирательная комиссия на 25 октября назначила промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе (Черниговская область), где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давыденко.

Лидер Радикальной партии, народный депутат предыдущих нескольких созывов Олег Ляшко заявляет, что намерен принять участие в промежуточных выборах народного депутата в 208-м округе, где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давыденко.

Об этом Ляшко сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

Он напомнил, что в 2012 году он уже выигрывал выборы в 208-м округе, после этого на этом округе одержал победу Валерий Давыденко.

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«Мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ, выиграю выборы, потому что все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте, потому что Рада без Ляшко как село без церкви ...», - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия на 25 октября назначила промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе (Черниговская область), где был избран в Верховную Раду погибший Валерий Давыденко. Избирательный процесс начнется сразу после опубликования проекта постановления о назначении выборов, при наличии на это средств.

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23 мая в Киеве в собственном офисе на улице Большой Васильковской был найден мертвым, с огнестрельным ранением головы народный депутат, член группы «Довира» Валерий Давыденко (1973 года рождения). Рядом с ним был пистолет. Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция в качестве основной версии гибели Давыденко рассматривает самоубийство, однако следствие не исключало и версию инсценировки.

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