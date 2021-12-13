Глава Минобороны указал, что война станет горем и для Украины, и для Европы

Вторжение Российской Федерации в Украину станет концом нынешнего цивилизованного мира. Война положит начало новой эры без международных правил.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в комментарии Financial Times.

"В Россию вернется много гробов", – заявил министр.

При этом он отметил, что возле границы с Украиной находится около 100 тысяч российских военных. В то же время Резников указал, что россияне возводят мобильные лагеря примерно на 175 тысяч человек.

Читайте такжеГермания блокирует поставки оружия Украине через НАТО - РезниковПо его словам, война станет горем и для Украины, и для Европы, потому что миллионы украинцев будут "убегать в Европейский Союз". Также глава Минобороны напомнил, что под угрозой окажется экспорт зерна в Европу.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Читайте также"Серьезные расходы для России": страны G7 о последствиях возможного вторжения РФ в УкраинуЭто уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

4 декабря западные разведчики поделились вариантами действий России, если Кремль все же решится на полномасштабное вторжение в Украину.

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Автор: Анастасия Горбачева