Верховная Рада рассматривает программу действий правительства (трансляция)

Кроме того, в повестке дня проект закона об азартных играх.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит программу действий правительства.

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Как передает корреспондент УНИАН, также парламент рассмотрит президентский законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум", а также еще два депутатских проекта закона по этому вопросу.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий отдельных народных депутатов Украины, в частности Святослава Вакарчука.

Кроме того, в повестке дня проект закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр для рассмотрения во втором чтении. Депутаты планируют рассмотреть проект изменений в закон "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением".

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