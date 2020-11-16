По словам Верещук, Тищенко играл в избирательной кампании «неконструктивную» роль.

Нардеп от «Слуги народа» Ирина Верещук, которая баллотировалась на прошедших выборах мэра Киева, жалеет, что не смогла убедить президента Владимира Зеленского не формировать команду вместе со скандальным депутатом от «СН» Николаем Тищенко.

Об этом Верещук заявила в интервью «Левому берегу».

По ее словам, Тищенко играл в избирательной кампании «неконструктивную» роль.

"Я считаю своей недоработкой то, что не смогла убедить президента и людей, от которых это зависело, что с господином Тищенко у нас не получится сформировать команду. Я говорила об этом президенту, но было мало времени и сложный период - коронавирус, карантин, куча проблем. Решение приняли буквально с колес. Мы долго тянули с праймериз. Все уже штабы развернули, а мы еще принимали решение, кто будет баллотироваться. Нельзя иметь несколько центров принятия решений", - пояснила нардеп.

Она также возмутились присутствием в штабе «СН» депутата от «Батькивщины», то есть их конкурента.

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"Во-первых, деструктив заключался в том, и я уже говорила об этом публично, что я не могла понять, что делает у нас в штабе госпожа Шлапак. Человек баллотируется от "Батькивщины", является нашей конкуренткой, но при этом, условно, руководит в нашем штабе. Когда до меня дошли слухи об этом, я спросила, что этот человек делает в штабе. ... Но мне так и не объяснили, какова роль людей, которые фактически не имеют отношения к нашей политической силе", - отметила она.

Кроме того, Верещук пожаловалась, что во время предвыборной компании у «Слуги народа» было два штаба вместо одного.

У нас было два штаба - на Московской, 8 и в "Парковом". Тоже мало кому понятно. На Московской, 8 – формально Тищенко. На Парковой - Александр Корниенко. Это был и мой штаб. Штаб кандидата на городского голову был в "Парковом". Неоднократно делала попытки обсудить этот вопрос с ним (Тищенко - ред.). Но результат налицо", - добавила Верещук.

Отвечая на вопрос, правда ли, что Верещук послала Тищенко на х*й, она ответила: "Было такое. Из-за его подхода к формированию списков в Киевсовет". Она добавила, что с тех пор с ним больше не общалась.

Выборы мэра Киева:

25 октября в Украине прошли местные выборы. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00.

6 ноября Киевская городская территориальная избирательная комиссия озвучила окончательные результаты голосования за кандидатов в мэры Киева. Согласно подсчету голосов, победу одержал Виталий Кличко со значительным отрывом от соперников – 50,52%. Его поддержал 365161 избиратель.

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Автор: УНИАН