Ирина Венедиктова отметила, что с Виктором Медведчуком будут работать лучшие адвокатские компании.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, будет ли уголовное производство в отношении нардепа Виктора Медведчука.

Об этом она сообщила в эфире ток-шоу "Право на владу".

Также она отметила, что с Виктором Медведчуком будут работать лучшие адвокатские компании, и это надо принимать во внимание.

Венедиктова ответила на вопрос, реально ли привлечь Медведчука по кейсу незаконного перемещения нефтепродуктов через границу вне таможенной границы, а не за содействие аннексии Крыма. Она отметила, что "видит перспективу в деле".

"Следствие продолжается - и оно так же слажено и системно. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу. Но эта работа ведется. Кропотливая работа, потому что все не так просто. Даже правильное документирование и процессуальное оформление всего того, что потом будет представлено в суде, всего того, с чем будет знакомиться сторона защиты, должно быть безупречно. Потому что будут работать на этих людей лучшие адвокатские компании - и мы с вами это прекрасно понимаем", - пояснила она.

Санкции против Медведчука и Ко

Как сообщал УНИАН, 2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчукк и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчука, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенные против него санкции.

Дело против Медведчука: что известно

Ранее в ГБР сообщили, что дело против кума Путина и депутата Рады Виктора Медведчука, открыто еще в 2019 году, до сих пор в процессе досудебного расследования. Речь о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"В указанном уголовном производстве досудебное расследование осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований. В уголовном производстве ни одному лицу о подозрении не сообщалось. Уголовное производство не закрывалось", - информируют в ГБР.

В феврале 2019 года Генпрокуратура открыла производство по обращению тогда депутата Андрея Тетерева против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука по статьям о сепаратизме и государственной измене.

29 января 2019 года Виктор Медведчук на партийном съезде объявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством. Общественность восприняла идею кума Путина негативно.

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Автор: Олег Давыгора