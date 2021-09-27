По словам Венедиктовой, привлекли к ответственности ряд военных в связи со взрывами на арсеналах.

Прошло 4 года после взрывов на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Убытки в результате этого составили более 5,9 млрд грн, были повреждены объекты в/ч и здания местных жителей.

Руководитель офиса генпрокурора Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook отметила, что версия совершения взрыва путем проникновения постороннего лица на территорию части и установления подрывного устройства подтверждается доказательствами и выводами судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных действий, допросов свидетелей и осмотров.

По словам Венедиктовой, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористами "ЛДНР".

"Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чешской Республики относительно взрывов на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице", - написала генпрокурор.

Читайте такжеВ Раде предлагают создать ВСК по пожарам на военных складахКроме того, продолжается расследование причин пожаров и взрывов боеприпасов в течение 2015-2018 годов на других складах боеприпасов в Сватово, в Балаклее и Ичне.

"Среди следственных версий во всех этих процессах, кроме основных - совершение диверсий и террористического акта, последовательно проверяются также на причастность к совершению преступления военных должностных лиц с целью сокрытия фактов недостачи; халатное отношение военных должностных лиц к исполнению служебных обязанностей; пожары и взрывы боеприпасов из-за самовозгорания или другие природные факторы", - заявила Венедиктова.

Также она добавила, что уже привлекли к ответственности ряд военных в связи со взрывами на арсеналах. Их подозревают в служебной халатности и бездействии.

Так, наиболее вероятной причиной пожара на складе в Сватово называется совершение террористического акта. Но причина распространения пожара - нарушение требований методических рекомендаций, инструкций, руководств, руководящих документов Минобороны военными служебными лицами, невыполнение ими приказов начальников. Привлечен к уголовной ответственности начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А".

"Кроме того, за халатное отношение к военной службе в условиях особого периода сообщено о подозрении двум командирам артиллерийских подразделений ВСУ. Из-за нарушения документов они расположили подчиненные им подразделения и вверенную военную технику в непосредственной близости к составу ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово", рассказала генпрокурор. Вследствие этого была уничтожена техника, а государству нанесено более 18 млн грн имущественного ущерба.

Во всех этих процессах, отметила Венедиктова, для установления причин возникновения пожаров и взрывов боеприпасов на складах за эти годы допрошены более 3500 свидетелей и потерпевших, в том числе с применением полиграфа; проведено свыше 1700 осмотров; получено более 50 временных доступов к документам; назначено около 650 экспертиз, большая часть из которых уже завершена; проведены другие следственные и процессуальные действия.

Автор: Григорий Бондарь