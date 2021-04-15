Глава Офиса генпрокурора Украины рассказала о завершении основного этапа кадровой перезагрузки прокуратуры - аттестации.

Глава Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова провела встречу онлайн с представителями Государственного департамента США Джорганом Эндрюсом и Джоржом Кентом, директором Совета национальной безопасности по вопросам Украины Госдепа США Кристофером Смитом, а также временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин и представителями других ведомств США.

Об этом генпрокурор Венедиктова рассказала на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВенедиктова назвала противодействие домашнему насилию приоритетом работы прокуратуры в 2021 годуТак, глава Офиса генпрокурора Украины рассказала о завершении основного этапа кадровой перезагрузки прокуратуры - аттестации.

"Кадровое очищение достигнуто, в частности, и проведением внешних доборов - это лишь вершина айсберга. Сейчас важным этапом является внедрение новых правил, которые будут учитывать лучшие мировые и европейские наработки по оценке деятельности прокуроров, дисциплинарных производств, стандартизации и диджитализации", - отметила Венедиктова.

Также она поблагодарила представителей Государственного департамента США за непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Кроме того, в очередной раз подчеркнула стремление прокуратуры прилагать максимум усилий в борьбе с коррупцией, рассказала о ходе открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - говорится в сообщении Венедиктовой.

Рассказала она и о приоритетах криминальной политики на 2021 год - борьбе с коррупцией, противодействии пыткам и о других серьезных нарушениях прав граждан.

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Автор: Иван Бойко