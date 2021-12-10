Отмечается, что в Офисе Генпрокурора еще с прошлого года работает специализированное подразделение, которое занимается противодействием незаконному давлению на бизнес.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова во время визита в США пообщалась с Джейми Уайтом - заместителем Торгового представителя США - относительно перспективы сотрудничества и обмена опытом между странами.

Как сообщили в пресс-службе ОГП, главными темы встречи были защита инвестиций и интеллектуальной собственности.

Венедиктова отметила, что в Офисе Генпрокурора еще с прошлого года работает специализированное подразделение, которое занимается противодействием незаконному давлению на бизнес.

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"За это время наработано более 60 успешных кейсов по защите инвестиций. К примеру, благодаря работе этого подразделения американское предприятие приняло решение об инвестировании в нашу страну и создание около 10 тысяч рабочих мест. Мы активно работаем с Американской торговой палатой в Украине и конструктивный диалог и совместная работа способствуют утверждению верховенства права и комфортном бизнес-климата", - отметила Генпрокурор.

Также она отметила, что важной составляющей безопасного ведения бизнеса, бесспорно, есть защита от противоправной деятельности в сфере интеллектуальной собственности, которому в ОГП также уделяют внимание.

Торговое представительство США готово присоединиться к проведению тренингов и повышению квалификации украинских прокуроров на этом направлении, сообщили в ведомстве.

Автор: Виктория Гордиенко