Вашингтон уже менял свою позицию относительно того, какое вооружение поставлять, и похожая ситуация сложилась с истребителями МиГ-29.

Соединенные Штаты Америки могут разрешить передачу Украине истребителей МиГ-29.

Об этом заявил директор Евразийского центра Atlantic Council, экс-спосол США в Украине Джон Хербст в интервью Радио Свобода.

По его словам, ранее американские власти были слишком "робкими" относительно поставок боевых самолетов Украине, но теперь ситуация может измениться.

Видео дня

"Я думаю, что вскоре может быть положительное решение по МиГам, я слышу об этом. Поэтому я считаю, что это хороший шаг. Но раньше администрация снова была слишком робкой, чтобы отправить МиГи, поскольку считала, что это спровоцирует Россию", - сказал Хербст.

Он напомнил, что хотя США ранее запретили передавать Украине истребители, Вашингтон уже менял свою позицию относительно того, какое вооружение поставлять. И в этот раз похожая ситуация сложилась с истребителями МиГ-29, считает Хербст.

"Это модель, которую мы видели снова и снова: они говорят "нет", потому что боятся, а затем говорят "да". Хорошо, что они наконец сказали "да". Но плохо, что им понадобились месяцы, чтобы это сказать", – добавил американский дипломат.

Он также отметил, что США могут решить передать Украине еще и американские истребители, однако принятие такого решения не будет быстрым и может занять больше чем пол года.

"Я думаю, что в конце концов мы увидим, что Америка будет поставлять свои собственные усовершенствованные самолеты, такие как F-15 и F-16, но им, вероятно, понадобится шесть или восемь месяцев, чтобы принять это решение", - отметил Хербст.

Как сообщал УНИАН, 8 марта стало известно о готовности правительства Польши передать в распоряжение Соединенных Штатов Америки все свои истребители МиГ-29, о которых просила Украина.

В то же время Польша призвала США на замену предоставить ей старые самолеты с соответствующими эксплуатационными возможностями. В заявлении также говорилось, что польское правительство призывает поступать так же и других союзников по НАТО, имеющих на вооружении самолеты Миг-29.

Однако в Пентагоне назвали необоснованной инициативу Польши дать в распоряжение США свои МиГ-29, чтобы в дальнейшем сделать возможной передачу этих истребителей Украине.

The Washington Post в своей редакторской статье заявляло о том, что Байден лично наложил вето на передачу Польшей для ВСУ истребителей "МиГ-29", чтобы не провоцировать Путина.

В мае в Пентагоне, отвечая на вопрос прессы, почему прекратились публичные дискуссии относительно передачи Украине истребителей, заявили, что сейчас ВСУ нуждаются в другом вооружении. В частности - дальнобойной артиллерии для битвы за Донбасс.

Вас также могут заинтересовать новости: