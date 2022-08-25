AGM-88 HARM стала первым шагом по интеграции западного воздушного вооружения на украинские самолеты, а не очереди могут стоять крылатые ракеты SLAM-ER и SOM.

Украина в войне против РФ довольно часто пишет историю: впервые уничтожены ракетный крейсер и флагман флота, впервые с ПТРК сбит вертолет в воздухе, а теперь интегрировано западное вооружение в истребители советского типа.

В Пентагоне после впервые официально объявленной передачи противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM сообщили, что украинские специалисты нашли способ их интеграции, он был оценен специалистами из США, признан целесообразным и было принято положительное решение. Более того, даже был назван и самолет – "МиГ", а единственный истребитель этого типа на вооружении Воздушных Сил Украины – МиГ-29.

Возможности AGM-88 HARM

AGM-88 HARM – противорадиолокационная ракета, которая была разработана в начале 80-х годов и постоянно модернизировалась. Особенностью этой и других противорадиолокационных ракет является то, что они обладают пассивным сенсором, который воспринимает излучение вражеских радаров и наводит ракету именно на сигнал РЛС, без которой любой зенитный ракетный комплекс - беспомощный.

Но особенность HARM в том, что даже когда враг выключает РЛС, ракета все равно летит в место, где в последний раз фиксировалась цель. Более того, в современной версии ракеты пассивный сенсор может переключиться на активный и самостоятельно найти цель, пытающуюся покинуть позицию. Это очень важно для поражения таких самоходных комплексов, как "Тор" или "Панцирь".

Также весомым преимуществом HARM является дальность пуска ракеты, которая способна уничтожать цели на расстоянии до 150 км, то есть вне зоны действия большинства зенитных ракетных комплексов РФ. Ракета, конечно, имеет помехозащищенную головку самонаведения и уже многократно доказанную эффективность во время операции "Буря в пустыне" и бомбардировок Югославии.

Характеристики AGM-88 HARM

Вес : 355 кг

: 355 кг Длина : 4,1 м

: 4,1 м Размах крыльев 1,1м

1,1м Боевая часть : 66 кг

: 66 кг Стоимость : более 0,9 млн долларов за AGM-88E

AGM-88 HARM на МиГ-29

То есть получение AGM-88 HARM Воздушными Силами Украины – крайне важный фактор, позволяющий ослеплять всю систему противовоздушной обороны противника, что позволяет "легче дышать" нашим пилотам.

Но как именно была проведена интеграция западной ракеты на МиГ-29, до сих пор остается неизвестным. Единственное, что можно утверждать с высокой долей вероятности - это не требовало значительных затрат и значительного вмешательства в бортовые радиоэлектронные системы самолета.

Дело в том, что вопросом интеграции западного вооружения на самолеты советских типов занимались уже давно, например, известный проект в Румынии под названием МиГ-29 Sniper, который в итоге оказался в музее. В то же время МиГ-29, находившиеся или до сих пор находящиеся на вооружении стран НАТО, например Польши и Словакии, не имеют возможности использования западного вооружения.

А для понимания, цена модернизации для использования всего арсенала западного воздушного вооружения, если за образец брать предложения от израильских компаний, может легко составлять несколько десятков миллионов долларов за самолет. Причина такой цены – необходимость полной переработки всей электроники самолета, включая радар для того, чтобы самолет мог закладывать данные относительно целей в ракету в воздухе.

Но в отношении AGM-88 HARM был найден более простой путь, что потребовало от украинских специалистов не только исключительного знания всех действительных возможностей МиГ-29, но и HARM. Возможно, в этой ситуации помогло то, что AGM-88 имеет специальные режимы работы, когда информация о цели, то есть тип РЛС, которая должна быть поражена, закладывается еще на земле. Или в алгоритмы ракеты заложена логика самостоятельного поиска и уничтожения наиболее приоритетной цели.

Таким образом задачей самолета является лишь доставка ракеты к месту пуска, после чего она летит в заданный район и самостоятельно ведет поиск врага: либо РЛС конкретного типа, либо самостоятельно выбирая "самую вкусную цель", например, предпочитая РЛС С-400 над "Панцирем".

Единственный вопрос – обеспечение предстартовой подготовки ракеты уже в воздухе, но для этого вполне мог быть использован дополнительный переходный пилон, в котором размещаются аккумуляторы и другие системы питания ракеты для активации ее систем перед пуском.

Крылатые ракеты для украинских самолетов

Если такой алгоритм интеграции AGM-88 HARM и был использован, то это открывает двери и для другого дальнобойного высокоточного вооружения для украинских самолетов. В первую очередь тех, закладку данных к которым можно осуществить на земле. А это, в первую очередь, высокоточные крылатые дальнобойные ракеты "воздух-земля" с дальностью полета около 300 км, которые пригодны для использования с истребителей.

В частности, такая американская ракета как AGM-84K SLAM-ER предназначена для самолетов F-15 и F/A-18. При весе 627 кг, она имеет мощную 360-кг боевую часть и дальность пуска до 270 км.

Учитывая, что это крылатая ракета, которая уже является сложной целью, она еще и выполнена по технологии стелс. То есть, скорее всего, вообще не заметна на рашиских РЛС.

Точность ракеты даже в США считается "феноменальной", потому что SLAM-ER перед ударом находит цель тепловизионной головкой самонаведения и может уничтожать даже движущиеся объекты.

Аналогом этой ракеты вполне можно считать турецкую SOM, которая при весе 620 кг имеет 230-кг боевую часть и дальность полета более 250 км. Она также выполнена по технологии стелс и имеет тепловизионное наведение перед ударом.

А что самое интересное, скорее всего, ее интеграция с советскими самолетами уже проведена в Азербайджане, который закупил именно эти ракеты, но на вооружении у него - только штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29.

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