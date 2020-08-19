Притула уходит из "Варьяты-шоу" и завершает карьеру в шоу-бизнесе

По словам актера, его "лебединой песней" в проекте станут съемки последнего сезона "варьятов" для "Нового канала".

Шоумен блогер и волонтер Сергей Притула, который объявил о намерении баллотироваться в мэры Киева, решил завершить карьеру в шоу-бизнесе ради политики.

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Об этом актер рассказал в интервью LB.ua.

"Чтобы закрыть этот вопрос (о сочетании творческой работы с политической деятельностью, - ред) раз и навсегда, я объявлю о своем выходе из «Варьяты-шоу» и окончания своей актерской карьеры. Это тот шаг, который мне немного трудно делать, несмотря на то, что я десять лет отдал этому коллективу и развитию украиноязычного юмора", - рассказал Притула.

По словам актера, его "лебединой песней" в проекте станут съемки последнего сезона "варьятов" для "Нового канала".

"После чего ребята пойдут в самостоятельное плавание, я ухожу из коллектива и как глава, и как редактор, и как актер", - заключил он.

Проект "Варьяты-шоу" появился в 2010 году в Тернополе, первое выступление состоялось 28 мая 2010 года под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу "Варьяты". 2 ноября 2016-го состоялась премьера шоу в эфире "Нового канала".

Притула идет в мэры

Напомним, Сергей Притула 11 августа объявил, что идет на выборы мэра Киева от партии «Голос».

Это вторая попытка шоумена попасть в большую политику. На последних парламентских выборах Притула шел 30-м в списке партии «Голос», но попасть в Верховную Раду ему не удалось.

Притула начинал свой творческий путь как ведущий радио в 1998 году, с 2000 по 2001 гг. Учился в одном из колледжей Лондона. С 2006 по 2009 гг. был резидентом украинского «Камеди Клаб».

С 2008 по 2010 год вместе с Андреем Молочным работал над скетч-шоу «Файна Юкрайна».

С начала российской агрессии в Украине занимается волонтерской деятельностью. По словам шоумена, по состоянию к началу 2020 году он передал на нужды армии около 40 млн грн. За волонтерскую деятельность награжден орденом "За заслуги" III степени (2019) и негосударственным орденом «Народный Герой Украины» (2016).

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Автор: Дмитрий Захаров