Ни один из кризисных для Украины периодов истории не стал таким для олигарха, депутата и экс-президента Петра Порошенко. Не стала исключением и большая война - он продолжит обогащаться, пока его не остановят правоохранительные органы. Об этом в колонке для Корреспондента написал политический эксперт Валентин Гайдай.

Он пишет, что семья Порошенко развивает бизнес-империю, начиная с советских времен. С 1998 года он совмещает бизнес с большой политикой. На сегодня его состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов, его семье принадлежат активы в области агропромышленного комплекса, промышленности, финансов, медиа, строительства. Самыми ценными среди активов является корпорация "Рошен", стоимостью более 1,1 млрд долларов и группа "Укрпроминвест", объединяющая более 250 компаний в Украине и за ее пределами.

Перед президентскими выборами 2019 года Порошенко формально прекратил быть владельцем всех семейных активов, передав их своему старшему сыну - Алексею. Он уже не является конечным бенефициаром в Автомобильной Корпорации "Богдан" (владелец О. Гладковский), ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" (владелец EWINS LIMITED (КИПР) - И. Мазепа) и телеканалов "Прямой" и "5 Канал" (владельцы депутаты и журналисты из окружения Порошенко).

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"Но, несмотря на формальный отход от дел для построения политической карьеры, Порошенко продолжает богатеть. Об этом свидетельствуют обновленные цифры в его декларации. Так, только за сентябрь, согласно открытым данным, его состояние выросло более чем на 1 миллиард гривен. Основной источник дохода - проценты и дивиденды от ценных бумаг, которые в основном были куплены за выведенные из Украины средства", - пишет Гайдай.

Если сравнивать с довоенным периодом, то состояние "пятого" в войну выросло кратно. Например, за аналогичный период 2019 года Порошенко заработал в 125 раз меньше - более 8 миллионов гривен. А за год до войны, в сентябре 2021-го, олигарх подал в НАПК сведения о том, что не заработал ни копейки.

Большая война принесла Порошенко не только значительные суммы на банковских счетах, но и возможность пиариться на помощи защитникам. Его именной благотворительный фонд совместно с ОО "Дело общин" передали ВСУ оборудования на более 4 млрд грн, однако львиная доля этой суммы - проценты, которые политику выплатило государство на купленные им облигации.

"Поддерживает ли Порошенко военных? Однозначно. Но при этом активно держит и собственный финансовый фронт. Стоит только вспомнить более 37 миллионов гривен, которые он получил в прошлом году от Министерства финансов Венгрии. Смена власти, революция, война - ни один из кризисных для страны периодов не стал таким для Петра Алексеевича. Его жажда наживы оказалась сильнее любых внешних обстоятельств, что свидетельствует об одном - останавливаться он не планирует. Разве за "пятого" активнее возьмутся правоохранители" - написал Гайдай.