На сегодня база портала "Скрытые интересы" содержит 6 млн человек, 1,5 млн компаний и более 600 тыс. рисков.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) совместно с общественной организацией "Антикоррупционный штаб" презентовали портал "Скрытые интересы".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что этот портал стал первым диджитал-инструментом, помогающим находить возможные риски у публичных служащих.

Алгоритм способен выявить 11 типов возможных рисков. Благодаря ему, можно

быстро узнать, как чиновник связан с компаниями, участвующими в тендере в учреждении;

где он работает или работал;

близких лиц, работающих в одном органе с этим должностным лицом;

проверить, не получал ли такой чиновник рисковые подарки.

"Это уникальный инструмент, потому что мы делаем публичной информацию о возможных конфликтах интересов в деятельности каждого чиновника, каждого депутата местного совета, каждого чиновника любого органа государственной власти и органа местного самоуправления", - цитирует главу НАПК Александра Новикова пресс-служба агентства.

Также сообщается, что, помимо поиска рисков по лицам и компаниям, портал содержит автоматический анализатор документов. Благодаря этому, пользователи могут загрузить документ любого государственного органа или органа местного самоуправления и выявить в нем указания на потенциальный конфликт интересов.

"Этой идеей мы готовы поделиться с другими странами, другими уполномоченными институтами и органами, которые осуществляют предотвращение коррупции. Мы открыты, и этот портал тоже будет открыт, потому что это наша основная цель", - подчеркнул председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Отмечается, что портал может помочь в работе Национальной полиции, антикоррупционных уполномоченных, журналистов-расследователей и общественных активистов для поиска скрытых интересов.

На сегодня база портала "Скрытые интересы" содержит 6 млн человек, 1,5 млн компаний и более 600 тыс. рисков.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции презентовало обновленный Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров).

Что такое НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

Создание Национального агентства было предусмотрено Законом Украины "О предотвращении коррупции", принятым 14 октября 2014 года.

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Автор: Герасименко Валентина