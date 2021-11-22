Штрафовать предлагается, в частности, за ЛГБТ-символику и публичную демонстрацию однополых отношений.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду отклонений от конституционных норм семьи, детства, материнства и отцовства, которым предлагается установить штрафы за "пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма".

Текст законопроекта (№6327) опубликован на сайте парламента. Его авторами являются ряд депутатов от "Слуги народа" и группы "Партия "За майбутне".

Законопроектом предлагается КоАП дополнить новой статьей - "Пропаганда педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма".

Ею предполагается, что такая пропаганда влечет за собой наложение штрафа в размере 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн) на граждан (физических лиц) и в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) наложение штрафа на юридических лиц.

Читайте такжеПосольство США поздравило украинцев с Международным днем прайдаЕсли такие действия будут совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, то за это уже можно будет получить наложение штрафа в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) для физических лиц и в размере 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн) для юридических лиц.

В случае, если такая пропаганда будет совершено должностным лицом, это повлечет за собой наложение штрафа в размере 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс. грн).

При этом в статье предлагается определить, что под педофилией следует понимать отношения сексуального характера между совершеннолетним лицом и лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Под пропагандой педофилии, указывают авторы законопроекта, следует понимать, в частности:

публичное признание педофилии одним из вариантов нормы;

публичное отрицание наличия негативных последствий для детей, которые пострадали от педофилии, или признание, что при наличии добровольного согласия ребенка педофилия не является вредной;

изготовление, распространение, демонстрация фильмов или других видеоматериалов (в частности, мультфильмов), содержащие отношения сексуального характера между совершеннолетним лицом и лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Под гомосексуализмом, указывается в законопроекте, следует понимать отношения сексуального характера между лицами одного пола. Под пропагандой гомосексуализма, согласно тексту, следует понимать, в частности:

изготовление и/или распространение, а также публичное использование продукции, содержащей ЛГБТ-символику;

публичную демонстрацию отношений сексуального характера между лицами одного пола или изготовление, распространение, демонстрацию фильмов или других видеоматериалов (в частности, мультфильмов), содержащие отношения сексуального характера между лицами одного пола.

Под трансгендеризмом следует понимать самоидентификацию лица не в соответствии с его биологическим полом. Под пропагандой трансгендеризма, отмечается в законопроекте, следует понимать, в частности, рекламу гормональной терапии или хирургической операции по смене пола, или призывы к использованию такой продукции или услуг.

Читайте такжеВ Украине углубилась дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества - ДенисоваЭтот же авторский коллектив зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения в соответствие с Конституцией норм об охране семьи, детства, материнства и отцовства (№6325), в котором, в частности, дается определение понятиям "гомосексуализм", "педофилия" и "трансгендеризм".

Кроме того, депутаты зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно недопущения расходования бюджетных средств на пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма (№6326).

Как сообщал УНИАН, Госкино выделило 20 миллионов гривень на первый фильм о ЛГБТ "Мой юный принц".

А в России предложили признать ЛГБТ, феминизм и чайлдфри экстремистскими движениями.

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Автор: Таня Поляковская