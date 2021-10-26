В центре сюжета будущего фильма – 17-летний подросток-бунтарь Поль.

Полнометражная лента о взрослении и ЛГБТ-отношениях между мужчинами режиссера Хачатура Василяна ("Детали") попала в список победителей 17-го конкурсного отбора Госкино. Из госбюджета на съемки "Моего юного принца" выделят 20 миллионов гривень.

Об этом говорится в сообщении агентства.

В центре сюжета будущего фильма – 17-летний подросток-бунтарь Поль, который ведет разгульную, экстравагантную и полное guilty plesures жизнь в своем шикарном доме на деньги, вырученные бабушкой от продажи произведений искусства.

Парень испытывает нездоровое сексуальное влечение к собственной матери Софии. Все меняется с появлением в одинокой жизни героев Марка и его сына Антуана. Между взрослыми завязываются отношения, как и между Полем и Антуаном. И это станет началом трагедии – дела о двойном убийстве.

В ленте снимутся украинские актеры: Петр Ниневский, Виктория Литвиненко, Евгений Лесничий, Ксения Жданова, Анастасия Пустовит и другие.

Продюсером ЛГБТ-истории будет Алексей Гладушевский (сериал "Первые ласточки"). Как объяснял он в интервью Yabl, это – масштабное Арт-кино с по-настоящему шекспировским сюжетом, сценарий к которому эксперты уже окрестили "украинским "Гамлетом".

"В фильме мы исследуем несколько важных тем: любовь, тирания, смерть, одержимость, зависимость, несвобода, изоляция. Лента будет насыщена визуальным эстетством и, что не свойственно украинскому кино, эротическими сценами", – поделился Гладушевский.

В первых постерах к фильму зрители могут узнать эстетические омажи к работам "Пьета", фрагменту росписи Сикстинской капеллы Микеланджело, сюрреалистическому "Поцелую" Магритта и др.

Производство фильма начнется в мае 2022 году. В июле запланирована премьера на большом экране.

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Автор: Яна Ставская