Секретарь СНБО отметил, что законопроект о ликвидации олигархической системы в Украине – это не последний законодательный акт по этому вопросу.

Президент Владимир Зеленский поручил соответствующим государственным органам в двухнедельный срок подготовить дополнительные законопроекты по деолигархизации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сегодня на заседании рассматривался вопрос исполнения решения от 15 апреля 2021 года по разработке закона о статусе олигархов ("О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (проект № 5599).

"Был отчет заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова по этому вопросу. Мы обратили внимание, что не все органы отработали надлежащим образом этот законопроект. Сегодня они получили еще одно, дополнительное протокольное поручение активизировать эту работу, потому что этот закон – это "первая ласточка" в сети законов, которые должны привести к концу олигархически-экономической системы, которая до сих пор, к большому сожалению, существует в нашей стране", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что законопроект о статусе олигархов – это не последний законодательный акт по этому вопросу.

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Он уточнил, что для обсуждения этого вопроса были приглашены руководители всех ведущих украинских органов, которые должны этим вопросом заниматься, и, прежде всего, это руководители Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Антимонопольного комитета, главы комитетов Верховной Рады, а также на заседании по этому вопросу выступил председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили.

По словам Данилова, состоялась "жаркая дискуссия".

"Сейчас слово по этому вопросу - на стороне Верховной Рады. Мы будем ожидать ближайшее время, как там будут разворачиваться события с этим законопроектом. Президент настаивает, чтобы он был принят как можно скорее. Он сравнил его с законом о земле для того, чтобы мы начинали этот процесс - был принят первичный закон, после него были приняты дополнительно 11 нормативно-правовых актов, в том числе законы, для того, чтобы это сдвинулось с места", - сказал Данилов.

"Еще раз подчеркиваю, антиолигархический закон или закон об олигархах, как говорят в народе - это первичная часть всего этого ряда законодательных актов, которые в ближайшее время (надо принять - УНИАН). Дал президент поручение - две недели соответствующим органам (чтобы подготовить), и через две недели вы увидите следующие законопроекты в этой сфере", - сказал Данилов.

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Законопроект об олигархах

15 апреля Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигарха в Украине. Глава государства заявил, что больше нельзя допускать влияния олигархов на политику, экономику, законы и Верховную Раду Украины.

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый фундаментальный законопроект о статусе олигарха в нашей стране, – такого в Украине не было. Считаю, что это один из приоритетов: что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине", - сказал Зеленский.

11 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 13 человек подпадают под действие будущего закона о статусе олигарха в Украине.

20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект о статусе олигарха в Украине почти готов. Зеленский заверил, что представители крупного бизнеса будут лишены влияния на масс-медиа, политику и других чиновников.

2 июня президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации олигархической системы в Украине. Документ обозначен как неотложный для рассмотрения. В пресс-службе главы государства отметили, что этот законопроект определяет круг лиц, которые подпадают под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

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Автор: Виталий Саенко