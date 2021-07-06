Данилов уверяет, что "никакой избирательности нет".

Связанный с олигархом Дмитрием Фирташем телеканал "Интер" могут закрыть из-за введенных против него санкций СНБО.

Об этом заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов в интервью Forbes.

"Кроме "Интера" работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет. Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим", - сказал секретарь СНБО.

По данным Данилова, Фирташ в декабре 2014 года в разгар "Оранжевой революции" получил одно из месторождений титановой отрасли.

"Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили-мы разбираемся. Использование недр должно быть публичным и полученным законным способом", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Данилов заявил, что СНБО на заседании решил применить санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Он уточнил, что ограничительные меры в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе и из-за поставок сырья, которое затем отправляется на военные предприятия Российской Федерации. Данилов добавил, что это снабжение было отслежено украинскими разведывательными службами.

Как известно, Фирташ находится в Вене с весны 2014 года, с тех пор как он был арестован по запросу США.

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Автор: Юрий Годован