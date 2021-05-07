В провластной фракции недовольны темпами вакцинации от коронавируса в Украине.

Фракция "Слуга народа" намерена обсудить в ближайшее время вопрос возможной отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

Об этом сообщил глава провластной фракции Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

Заседание фракции в режиме онлайн запланировали на 14-15 мая.

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"И там будут разные варианты, то есть это не 100%-я вероятность, что это "человек на вылет". Это могут быть какие-то предупреждения сделаны, мы на фракции определимся с этим процессом", - сказал он.

Арахамия объяснил, что за претензии есть к Степанову, а также отметил, что есть еще два вопроса по кадрам в Кабмине.

"Это насущный вопрос, потому что есть план вакцинации, который неоднократно был перенесен, много наших избирателей недовольны этим процессом. А далее еще есть два кадровых вопроса уровня Кабинета министров, но сохраним интригу и пока что не будем распространять, чего это касается", - сказал он.

Вопрос об отставке Степанова

Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.

Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.

Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая.

В "Слуге народа" говорят, что имеют несколько кандидатур на должность министра.

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Автор: Юрий Годован