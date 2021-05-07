Фракция "Слуга народа" намерена обсудить в ближайшее время вопрос возможной отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
Об этом сообщил глава провластной фракции Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".
Заседание фракции в режиме онлайн запланировали на 14-15 мая.
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"И там будут разные варианты, то есть это не 100%-я вероятность, что это "человек на вылет". Это могут быть какие-то предупреждения сделаны, мы на фракции определимся с этим процессом", - сказал он.
Арахамия объяснил, что за претензии есть к Степанову, а также отметил, что есть еще два вопроса по кадрам в Кабмине.
"Это насущный вопрос, потому что есть план вакцинации, который неоднократно был перенесен, много наших избирателей недовольны этим процессом. А далее еще есть два кадровых вопроса уровня Кабинета министров, но сохраним интригу и пока что не будем распространять, чего это касается", - сказал он.
Вопрос об отставке Степанова
- Народные депутаты с прошлого года собирают подписи за проведение внеочередного заседания парламента для рассмотрения постановления об увольнении Степанова с должности главы Минздрава. На отставке Степанова настаивают фракции "Голос" и "Европейская солидарность".
- 28 апреля в Офисе президента заявили, что вопрос об увольнении главы Минздрава не рассматривается.
- Вместе с тем глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что собрано необходимое количество подписей депутатов за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения вопроса об увольнении Степанова.
- Спикер ВР Дмитрий Разумков прогнозирует, что отставка Степанова может состояться не раньше 18 мая.
- В "Слуге народа" говорят, что имеют несколько кандидатур на должность министра.
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