Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" предлагает 10 депутатам, которые создали объединение "Справедливость", уйти из парламента и создать партию.

В парламенте должны быть представители "канонического" "Голоса", а 10 представителей фракции должны сложить мандат народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя сегодняшнюю ситуацию, когда 10 депутатов из фракции "Голос" объявили о создании объединения "Справедливость" в парламенте.

Он отметил, что необходимо выполнять украинское законодательство, и если есть заявления о выходе, то это должен быть выход из фракции "Голос", соответственно, сложение депутатского мандата, и в парламент войдут следующие по списку представители партии "Голос". "Если ты говоришь, что ты выходишь откуда-то, то надо выходить. Поскольку вы знаете, как бывает на вечеринке - ты так уходишь, но не уходишь. И все думают, что ты уже ушел, а ты еще не ушел и там еще ходишь два часа...", - отметил первый заместитель председателя фракции "СН".

Также Корниенко считает, что 10 депутатов из "Голоса" должны сложить мандат. "Мандат на стол, заявление, и зал (речь идет о парламентском зале, то есть о голосовании народных депутатов - УНИАН) поддержит (это решение - УНИАН)", - подчеркнул он.

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Депутат отметил, что в таком случае в парламент придут новые члены партии "Голос". По его словам, "эти парни и девушки - профессиональные" и "патриотические классные люди", и они могут "ехать по стране и создавать новую партию вместе с Сергеем Притулой". "А в Раде пусть работают представители канонического "Голоса", - сказал Корниенко.

Он отметил, что "поскольку из партии "Слуга народа" оппоненты не могут "грызться", то наши оппоненты вынуждены уже между собой "грызться".

Как сообщал УНИАН, 7 июня Притула объявил, что покидает "Голос" и раскритиковал руководство партии.

Сегодня, 16 июня, на заседании парламента объявили о расколе во фракции "Голос". 10 народных депутатов, избранных на выборах от партии «Голос», заявили о создании объединения "Справедливость".

В объединение "Справедливость" вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин.

Комментируя это решение, Юрчишин убежден, что депутатов, которые создали собственное объединение "Справедливость", не исключат из фракции «Голос», поскольку, по его мнению, это уничтожит фракцию, а слагать мандаты они не собираются.

Устинова заявила, что заседание фракции не проходят уже более трех месяцев.

Народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук заявил, что сегодня состоится заседание политического совета партии "Голос", члены которой рассмотрят ситуацию в их парламентской фракции.

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Автор: Надя Пришляк