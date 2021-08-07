Нардеп назвал его убийцей.

Нардеп от провластной "Слуги народа" Марьян Заблоцкий назвал Александра Лукашенко убийцей и обвинил его в смертях десятков белорусов.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24". Так он прокомментировал смерть белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве.

В частности отвечая на вопрос, можно ли обеспечить безопасность белорусам в Украине, он пояснил, что это будет очень сложно.

"К сожалению, в Беларуси уже десятки лет существуют отряды убийц. Известны даже их имена. Это даже бывший директор тюрьмы, в которой расстреливали заключенных, ведь в Беларуси еще смертная казнь, рассказывал, как во время исчезновения основных политических оппонентов выдавали специальный пистолет для расстрела. Есть документалки в интернете, в которых сами участники этих расстрелов рассказывали, как они убивали политических оппонентов", - сказал он.

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Отдельно нардеп высказался о Лукашенко.

"Уже давно на руках Лукашенко кровь десятков убитых, еще десятки, к сожалению, дополнились во время последних протестов. К сожалению, самопровозглашенный президент соседней страны является убийцей, и у него есть такие отряды", - заявил Заблоцкий.

Смерть Шишова в Киеве: что известно

Председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине", гражданина Беларуси Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы. Накануне сожительница Шишова сообщила, что мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Основные две версии смерти Шишова, которые рассматривает полиция, - самоубийство и убийство с имитацией самоубийства.

Автор: Юрий Годован