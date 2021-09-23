23 сентября Рада приняла во втором чтении законопроект о деолигархизации.

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия решает, что делать с депутатом Людмилой Буймистер, которая не поддержала законопроект о деолигархизации.

Об этом пишет Украинская правда.

Арахамия отметил, что хотел бы с ней поговорить.

"Многие мои депутаты сейчас подходят и говорят, что госпожу Буймистер надо исключать из фракции за такую "красную позицию". Я знаю, что госпожа Буймистер не против того, чтобы ее исключали. Мы будем решать: будем ли мы ее мучить – и пусть она остается во фракции, или... Я думаю, что надо с ней общаться", – сказал глава фракции.

Читайте такжеВ "Слуге народа" заговорили о внесении изменений в только что принятый закон об олигархахДепутат заявил, что выступает за исключение Буймистер из состава партии.

"Я считаю, что с точки зрения партийной дисциплины надо исключать. Но это будет решать 70% фракции на заседании. Возможно, сделаем это в Трускавце", – ответил Арахамия.

23 сентября Совет приняла во втором чтении законопроект об "олигархах". Законом предусмотрено, в частности, создание специального реестра, куда будут вносить данные лиц по предварительно определенным властями трем признакам.

Законопроект поддержали "слуги", в то же время сразу три фракции не дали ни одного голоса.

Совещание "слуг" с Зеленским: что известно

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" планируют провести большое совещание с 1 по 3 октября в одной из областей на западе Украины. Не исключено, что местом проведения мероприятия будет Трускавец.

Корниенко рассказал, что это будет "большое заседание фракции, большое заседание монобольшинства с приглашенными нашими коллегами". "В первую очередь, конечно, это наш политический лидер Владимир Зеленский и его команда. То есть, будут и представители Офиса президента, ответственные за конкретные направления. Это, конечно, правительство - в полном составе будем приглашать", - сказал он. На мероприятие также будут приглашены, в частности, и представители силовых ведомств, генеральный прокурор, глава Службы безопасности Украины.

Автор: Яна Ставская