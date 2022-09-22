Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк добавил, что те, кто сдастся в плен, не будут выданы России, если сами этого не захотят.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал принудительно мобилизованных россиян сдаваться в плен.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Принудительно мобилизованы граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности-сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение", - отметил Подоляк.

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Советник руководителя ОП добавил, что, согласно Женевской конвенцией об обращении с военнопленными, те, кто сдастся в плен, не будут выданы России, если сами этого не захотят.

Мобилизация в РФ - что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тысяч лиц.

В МВД Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тысяч резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тысяч военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и президент РФ Владимир Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовало 1 миллион человек.

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