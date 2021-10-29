В предоставлении Украине военной помощи Захарова увидела "замысел".

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сравнила предоставление Украине военной помощи странами Запада и США с фразой Антона Чехова об "оружии, которое непременно выстрелит".

Об этом шла речь на брифинге пресс-секретаря, говорится на сайте российского министерства.

В предоставлении Украине военной помощи Захарова увидела "замысел".

"Если говорить не столько языком военных, сколько художественными образами, то они неплохо описаны у Чехова. Помните: "Если в первом акте пьесы на стене висит оружие, то в последнем акте оно непременно должно выстрелить", – заявила Захарова.

Читайте такжеЖена Шуфрича привилась российской вакциной "Спутник V", но потом выбрала другуюОна пригрозила, что конфликт на Донбассе якобы не имеет военного решения. А в случае попыток "урегулировать" его силой, сказала Захарова, последствия будут печальными, непредсказуемыми и трагическими".

Россияне, традиционно, призвали страны Запада и США прекратить "накачивать Украину оружием".

Украина получила вторую партию военной помощи США

Как сообщил в середине октября полковник медицинской службы, уполномоченный командования Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук, в Украину прибыла вторая партия груза медицинского имущества и вооружения со Соединенных Штатов Америки.

С целью достижения полной взаимосовместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО, Кабинетом министров Украины согласована и поддержана инициатива президента Украины относительно поставки медицинского имущества и вооружения с боеприпасами.

0 октября в рамках реализации дополнительного безопасностной помощи от правительства Соединенных Штатов Америки Вооруженным Силам Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, в Украину прибыли грузы международной технической помощи. В рамках этой помощи Украина получит медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Зеленского в США было подписано Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США и Соглашение между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

В целом начиная с 2014 года Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

Автор: Яна Ставская