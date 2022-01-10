В Москве заявили, что им нужны железобетонные гарантии, что эти две страны не станут членами НАТО.

Российская Федерация настаивает на том, чтобы Североатлантический альянс отказался от членства Грузии и Украины в НАТО. В Госдепе в свою очередь заявили, что не позволят никому закрыть дверь Альянса для какой-либо страны.

Об этом стало известно по итогам переговоров делегаций США и РФ в Женеве.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, позиция России по расширению НАТО остается прежней - ни Украина, ни Грузия не должны становиться членами Альянса. При этом заявил, что Москве нужны железобетонные гарантии, что эти две страны не станут членами НАТО.

"Объяснили почему получение правовых гарантий не расширения НАТО – это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств, и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должно отказаться от материального освоения территории государств, вступившие в НАТО за период после 1997 года", - отметил дипломат.

В то же время представитель Госдепа Уенди Шерма заявила, что США не позволят никому закрыть дверь НАТО для какой-либо страны, включая Украину.

Читайте такжеВ США назвали два пути решения ситуации вокруг УкраиныПри этом дипломат отметила, что США предложили РФ провести дальнейшие двусторонние консультации. При этом она утончила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой по стратегическому и тактическому оружию, ракетам в Европе, транспарентности, масштабам военных учений.

Переговоры США и РФ по "гарантиям безопасности" - что известно

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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