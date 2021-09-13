Политик отметил, что этот вопрос может быть рассмотрен на профильном комитете в ближайшее время.

В парламент поступили документы с просьбой назначить внеочередные выборы мэра Кривого Рога.

Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция "Слуга народа").

"В Раду поступили документы о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога", - написал он, при этом отметив, что ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании комитета "состоится в следующую среду".

Он разместил ходатайство Криворожского городского совета Днепропетровской области. В нем сказано, что 15 августа мэр Константин Павлов "умер, о чем выдано свидетельство о смерти от 18 августа 2021 года", При этом отмечается, что, согласно законодательству Украины, полномочия городского головы прекращаются досрочно в случае его смерти. Поэтому городской совет обращается к ВРУ о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы.

Гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова: что известно

15 августа в собственном доме в селе свободное На Днепропетровщине нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Следователи рассматривали несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

19 августа в Кривом Роге простились с Константином Павловым. Граждане собрались на чествование памяти Павлова в местном театре Шевченко. У главного входа в помещение разместили большое портретное фото умершего главы, обрамленное в траурную ленту.

7 сентября на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Николай Батюк отверг версию преднамеренного убийства мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Он отметил, что правоохранители рассматривают две основные версии – самоубийство, совершенное по мотивам, которые могут быть связаны с личной жизнью и его пребыванием на посту мэра. Также другая версия-доведение до самоубийства по тем же самым мотивам

Автор: Надя Пришляк