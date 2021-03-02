По словам первого заместителя председателя ВР, в наследство от СССР Украине досталась зарегулированная законодательная система плановой экономики, и задача Верховной Рады от нее избавиться.

В Украине насчитывается более миллиона нормативно-правовых актов различного правового веса, большинство из которых - наследие СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на форуме, посвященном судебной реформе, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он рассказал, что на сегодняшний день в Украине действуют более миллиона нормативно-правовых актов. Это документы различного юридического веса и значения. Часто они противоречат друг другу или дублируют друг друга.

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"Это дает возможность судам применять различные положения этих актов. Поэтому сводить проблему качества правосудия только к судам было бы несправедливо. Важной задачей сегодняшнего парламента и правительства является повышение качества и эффективности законодательства", - сказал Стефанчук.

Также он добавил, что второй задачей законодателей является избавить страну от так называемого нормативного мусора. Речь идет об актах СССР и УССР, которые до сих пор применяются в Украине.

"В Верховную Раду уже внесен законопроект о десоветизации законодательства, чтобы вычистить около 1 тыс. 500 нормативно-правовых актов и обязать правительство сделать то же самое на своем уровне. Правительству нужно ликвидировать от 7 до 15 тыс. нормативно-правовых актов", - отметил заместитель председателя ВР.

Третий блок задач для парламента - разобраться с зарегулированностью законодательства. Переход с плановой на рыночную экономику не был сопровожден так называемой законодательной гильотиной, когда должны быть ликвидированы различные ненужные разрешения. К тому же постсоветский Хозяйственный кодекс создал много преград для ликвидации этой зарегулированности. То же и с Гражданским кодексом, когда вместо единого кодекса частного права действующим является урезанный Гражданский кодекс.

Также Стефанчук отметил, что в Украине за 30 лет независимости не появился законодательный акт, который регулировал бы правотворческую деятельность. Однако уже подготовлен законопроект об основах правотворческой деятельности, который в ближайшее время будет представлен в парламент.

Кроме того, заместитель председателя рассказал, что рабочие группы уже наработали изменения в гражданское и уголовное законодательства. Особенно актуальна реформа гражданского законодательства, поскольку оно касается каждого человека от рождения и до смерти.

"Гражданское законодательство нужно максимально десоветизировать, особенно что касается управления государственным имуществом. Я убежден, что вместе с вами мы получим Гражданский кодекс лучшего качества, потому что это касается каждого. И этим кодексом будет пользоваться каждый, даже если он об этом не знает", - подытожил Стефанчук.

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Автор: Дмитрий Хилюк