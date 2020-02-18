Президент-беглец Янукович в годовщину расстрелов на Майдане напомнил о "перевороте" и о своем желании помочь Зеленскому "объединить страну"

Янукович считает, что "спустя шесть лет Майдан продолжает разделять нашу страну".

Бывший президент Украины Виктор Янукович в шестую годовщину расстрелов на Майдане написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну" и заявил о готовности помочь ему.

Заявление президента-беглеца, скрывающегося от правосудия, 18 февраля распространил его адвокат Виталий Сердюк в Facebook.

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"После выборов Президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту В.Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители… Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю" - говорится в тексте от Януковича.

Экс-президент заявил, что протесты на Майдане были только для «кого-то» революцией.

Янукович в который раз заявил, что события на Майдане в 2014 году были якобы государственным переворотом, который разделил страну. При этом он обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в разжигании "конфликта" на Донбассе.

Это обращение Янукович написал 18 февраля накануне шестой годовщины массовых расстрелов снайперами участников протестов на Майдане, назвав их "кульминацией борьбы за "светлое" будущее".

Как сообщал УНИАН, бывший президент Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.

Янукович скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – он просил ввести войска в Украину.

4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковичазвания президента.

В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.

Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.

В сентябре адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Напомним, в период с 18 до 20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более ста человек, больше всего – 20 февраля. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть «Небесной сотней». Среди погибших были и более чем десяток силовиков.