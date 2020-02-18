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Президент-беглец Янукович в годовщину расстрелов на Майдане напомнил о "перевороте" и о своем желании помочь Зеленскому "объединить страну"

11:55, 18 февраля 2020
Политика
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Виктор Янукович / фото REUTERS

Бывший президент Украины Виктор Янукович в шестую годовщину расстрелов на Майдане написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну" и заявил о готовности помочь ему.

Заявление президента-беглеца, скрывающегося от правосудия, 18 февраля распространил его адвокат Виталий Сердюк в Facebook.

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"После выборов Президента 2019 года народ Украины отстранил от власти Порошенко, дав шанс президенту В.Зеленскому и его команде объединить Украину. Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители… Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю" - говорится в тексте от Януковича.

Экс-президент заявил, что протесты на Майдане были только для «кого-то» революцией.

Янукович в который раз заявил, что события на Майдане в 2014 году были якобы государственным переворотом, который разделил страну. При этом он обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в разжигании "конфликта" на Донбассе.

Это обращение Янукович написал 18 февраля накануне шестой годовщины массовых расстрелов снайперами участников протестов на Майдане, назвав их "кульминацией борьбы за "светлое" будущее".

Фото документа / Facebook Виталия Сердюка

Как сообщал УНИАН, бывший президент Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.

Янукович скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – он просил ввести войска в Украину.

4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковичазвания президента.

В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.

Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.

В сентябре адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Напомним, в период с 18 до 20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более ста человек, больше всего – 20 февраля. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть «Небесной сотней». Среди погибших были и более чем десяток силовиков.

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