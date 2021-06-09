9 июня в 13-00 в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Безрассудные запреты: народные депутаты хотят лишить средства массовой информации заработка. Кому это поможет и повредит?».
В комитетах Верховной Рады продолжается работа над законопроектом 4212, который, в случае его принятия в текущем виде, заберет у украинских журналистов около 130 миллионов долларов годовых доходов, а у украинского кино и телезрителей - возможность смотреть почти половину шедевров мирового кинематографа.
Читайте такжеВ Раде намерены отобрать у украинских журналистов $130 млн доходов. Это может стать началом конца независимых медиа в УкраинеВыиграет ли от этого общество? Может ли украинская нация на самом деле стать здоровее через механизмы странных запретов и ограничений? Стоит ли законодательно уравнивать так называемые никотиносодержащие «продукты пониженного риска» с сигаретами? Каким образом депутаты на самом деле могли бы эффективно заботиться о здоровье граждан в контексте потребления алкоголя и табака?
В ходе круглого стола в УНИАН на эти вопросы попытаются ответить представители власти, эксперты производственной и медийной отраслей, а также известные врачи.
Участники круглого стола:
- Михаил Ганницкий, генеральный директор, шеф-редактор УНИАН (модератор);
- Иосиф Пинтус, владелец и директор информационного агентства «РБК-Украина»;
- Никита Потураев, народный депутат Украины;
- Евгений Симонец, к.м.н., доцент, торакальный хирург, декан медицинского факультета Киевского медицинского университета;
- Клайв Бейтс, эксперт в области табачного законодательства, директор ASH UK (1997 - 2003) - ведущей организации по борьбе с курением, директор Counterfactual Consulting;
- Денис Хренов, - председатель наблюдательного совета ЧАО «Укрпиво», и.о. генерального директора ПАО «АБИНБЕВ ЭФЕС УКРАИНА»;
- Анатолий Строй, ведущий научный сотрудник ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України», академик Украинской Технологической Академии, доктор філософії.
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