По словам Томиленко, последствия после принятия поправок к законопроекту 4212 могут быть катастрофическими для СМИ.

В Национальном союзе журналистов Украины выразили обеспокоенность возможными последствиями для медиасферы после принятия поправок к законопроекту 4212 о дополнительных запретах на рекламу.

Об этом в Facebook сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он уточнил, что правки предусматривают запрет на рекламу табака и алкоголя во всех видах медиа.

"Стоит отметить, что по оценкам экспертов Всеукраинской рекламной коалиции, после введения запретов общий объем рекламного рынка Украины сократится на 10-15%. В условиях экономического кризиса, который вызван пандемией COVID-19, очень много медиа, особенно в регионах, оказались на грани выживания. Из-за локдаунов бизнесы значительно сократили свои рекламные бюджеты. Согласно данным опроса НСЖУ, 86% редакций украинских медиа отмечают, что за последний год существенно потеряли свои рекламные доходы", - пишет Томиленко.

Он пояснил, что подобный резкий запрет для СМИ доступа к средствам может привести к катастрофическим последствиям.

"Независимые медиа будут прекращать свою деятельность, а их аудитория останется без надежного источника правдивой информации. В условиях активной информационной войны такой шаг может стать существенным ослаблением позиций в защите информационного пространства", - подчеркнул он.

"Национальный союз журналистов Украины безусловно поддерживает курс, направленный на сохранение здоровья нации, но в очередной раз подчеркивает, что решения, которые могут существенно повлиять на медиасферу, следует принимать только после консультаций с авторитетными представителями нашей отрасли", - заявил руководитель НСЖУ.

В Союзе призвали власти отложить рассмотрение резонансных поправок и начать процесс совместного наработки механизма постепенного сокращения объемов рекламы табачных изделий и алкоголя в сми с введением экономических мер по поддержке СМИ.

Томиленко также перечислил, что именно предусматривают правки в законопроект:

Запрет на любое упоминание об алкоголе и любой табачной продукции в сети;

Запрет для производителей на почтовую и sms-рассылку о своей продукции;

Табачным компаниям запретят сотрудничать с общественными организациями и становиться спонсорами любых мероприятий;

Также табачные компании не смогут проводить благотворительные акции;

Запрет на контракты с ресторанами, барами, торговыми сетями, СМИ;

Спонсирование теле - и радио-передач;

Запрет видимого размещения табачных изделий в местах розничной торговли.

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Автор: Иван Бойко