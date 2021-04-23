Радуцкий назвал план "формальной "отпиской" без содержательного наполнения".

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий раскритиковал разработанный Министерством здравоохранения Национальный план по вакцинации.

Об этом он сообщил в Facebook.

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"План, к сожалению, не содержит четких сроков поставки вакцин. Соответственно, и графики прививки абсолютно формальные. Минздрав просто умножил количество взрослого населения на две дозы и разделил на количество месяцев. Получили цифру в 5,6 млн прививок ежемесячно. Арифметическая задачка для учеников начальной школы", - заявил он.

По словам Радуцкого, такой подход выглядит странным.

"Мы понимаем, что в мире дефицит вакцин. Поставки препаратов для прививки срываются, откладываются. Это объективный факт. Но это не отменяет необходимости в четкой стратегии и планировании", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что если, условно, основные объемы вакцин начнут поступать в августе, то надо готовиться в сентябре-декабре провести "на порядок больше прививок, чем летом".

"5 млн прививок ежемесячно - это минимум 5 тыс. пунктов вакцинации. 10 млн прививок - это 10 тыс. пунктов. Для развертывания такой масштабной сети и нужны стратегия и план. Вместо этого мы видим классическую бюрократическую "отписку", которая никоим образом не дает представления, каким образом Минздрав собирается выполнять задание президента ", - подчеркнул он.

Радуцкий отметил, что согласно плану, в апреле Минздрав обещает привить 2,6 млн человек. Для сравнения, за 22 апреля вакцинировано первой дозой 16 тыс. человек, всего с начала вакцинации - не более 500 тыс. "Как Минздрав собирается за неделю сделать прививку 2,1 млн человек? Зачем готовить документ, который министерство физически не способно выполнить уже в этом месяце? Может, ответ в том, что кто-то хочет переложить ответственность за кампанию на областные государственные администрации? Ведь в плане отмечается, что именно ОГА обязаны определить ответственных лиц, обеспечить работу пунктов прививки и охватить до 31 декабря "вакцинацией большую часть взрослого населения". За Минздравом остается проведение информационно-разъяснительной работы», - сетует он.

По мнению Радуцкого, план не соответствует задачам, определенным президентом Украины Владимиром Зеленским. "Нам нужна реальная дорожная карта вакцинации и конкретные люди, которые способны ее реализовать. А не формальная отписка без содержательного наполнения", - резюмировал он.

Вакцинация в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

21 апреля Кабинет министров обнародовал Национальный план вакцинации от коронавирусной инфекции.

23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи в рамках глобальной инициативы COVAX.

С начала вакцинальной кампании от коронавируса привито 508 тыс. 044 человека.

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Автор: Константин Гончаров