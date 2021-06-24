В обысках принимают участие сотрудники СБУ.

В партии ОПЗЖ заявляют о том, что силовики проводят обыски в партийном офисе и у мамы Оксаны Марченко – жены нардепа Виктора Медведчука.

Как написал в Facebook нардеп от партии Ренат Кузьмин, прокуроры и следователи пришли с обысками утром.

«В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников… в этот раз с обысками приехали ещё и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя», - сообщил он.

Также информацию об обысках подтвердил член так называемого "Молодежного крыла ОПЗЖ" Артем Марчевский.

Судя по фото, в обысках принимают участие сотрудники СБУ.

Дело Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

1 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Казак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

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Автор: Денис Прядко