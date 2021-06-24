В партии ОПЗЖ заявляют о том, что силовики проводят обыски в партийном офисе и у мамы Оксаны Марченко – жены нардепа Виктора Медведчука.
Как написал в Facebook нардеп от партии Ренат Кузьмин, прокуроры и следователи пришли с обысками утром.
«В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников… в этот раз с обысками приехали ещё и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя», - сообщил он.
Также информацию об обысках подтвердил член так называемого "Молодежного крыла ОПЗЖ" Артем Марчевский.
Судя по фото, в обысках принимают участие сотрудники СБУ.
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Дело Медведчука
- 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.
- Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.
- 1 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Луч».
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Казак находится за пределами Украины.
- 13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
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